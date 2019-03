Torna ConfLab, per l’innovazione nel dettaglio

Vicenza avvia la “fase 2” di ConfLab, il Laboratorio sull’Innovazione del Dettaglio. Dopo l’evento del 5 novembre scorso, che ha visto al ridotto del Teatro Comunale di Vicenza la presenza di ben 400 negozianti impegnati in un’intera giornata di confronto con esperti e con colleghi protagonisti di Case History di successo, l’Associazione punta ora a supportare l’avvio di processi di innovazione nelle imprese attraverso una serie di incontri previsti sul territorio. Obiettivo: individuare nuove idee di business, studiare vie creative di crescita e soprattutto rinnovare la propria energia imprenditoriale, cogliendo spunti da tradurre operativamente nella propria attività.L’esordio sarà martedì 2 aprile alle ore 20.00 nella sede mandamentale Confcommercio di Arzignano (via Kennedy n.14), per poi spostarsi ad Asiago il 4 aprile alle ore 14.30 (Sala delle Maschere di piazza Stazione n.1). Gli incontri successivi saranno sempre alle ore 20.00 e si svolgeranno il 9 aprile a Vicenza (sede provinciale di via Faccio 38); poi nella sede mandamentale Confcommercio di Valdagno il 7 maggio; in quella di Lonigo il 9 maggio, a Marostica il 14 maggio, per concludersi di nuovo nella sede Confcommercio di Vicenza il 16 maggio. “Con i prossimi incontri andremo a capire, assieme agli imprenditori, cosa si può fare in concreto per interpretare al meglio i bisogni del mercato – spiega Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio Vicenza -. Che si tratti di intervenire sul lay out del negozio – dalla vetrinistica all’illuminazione – piuttosto che sul format di vendita o su aspetti gestionali, è certo che oggi un punto vendita al dettaglio deve essere molto più dinamico di un tempo. Il mercato corre, il negoziante non deve trovarsi nelle condizioni di rincorrere. Deve anticipare i tempi, analizzando i propri punti di forza, riconoscendo anche dove intervenire. E farlo subito. Con la “fase 2” di Conflab puntiamo a creare questa consapevolezza e di arrivare a dare indicazioni immediatamente applicabili nelle attività”. Per maggiori informazioni e per partecipare agli incontri (aperti ai soci e ai non soci), l’invito è di contattare Confcommercio Vicenza (0444 964300) o di scrivere una mail ad ascom@ascom.vi.it.