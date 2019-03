Torna “Classici Thiene” con una riflessione sulla non violenza

Dopo l’incontro di febbraio dal titolo “Una riflessione sulla felicità”, “Classici Thiene” tornano all’Auditorium Città di Thiene-Fonato mercoledì 27 marzo 2019 alle 20.30 con il secondo appuntamento: “Una riflessione sulla non violenza”.

La serata, introdotta da Dino Piovan, docente all’Università di Verona, vedrà ospite dell’Auditorium Andrea Cozzo, docente di Letteratura Greca all’Università di Palermo.

I suoi principali interessi sono rivolti alla storia sociale della Grecia antica, all’epistemologia, alla teoria e pratica della nonviolenza. Tra le sue opere, Conflittualità nonviolenta. Filosofia e pratiche di lotta comunicativa (Mimesis, 2004), Nel mezzo. Microfisica della mediazione nel mondo greco antico (ETS, 2014), Riso e sorriso e altri saggi sulla nonviolenza in Grecia antica (Mimesis, 2018), appena uscito nella collana dei «Classici contro».

In esso esplora forme di pensiero e di azione non violente presenti già nella Grecia di epoca classica. Rileggendo testi letterari, ma anche concreti episodi storici, Cozzo dimostra che la disobbedienza civile non è una scoperta del XX secolo e che riso e sorriso potevano, e possono tuttora, giocare un ruolo nella soluzione pacifica dei conflitti.

Andrea Cozzo, infatti, sfida due luoghi comuni piuttosto diffusi: quello per cui i metodi della nonviolenza non sanno rispondere alla violenza della storia e della politica; e quello per cui la nonviolenza è una teoria estranea alla cultura occidentale, di matrice tutta orientale. Cozzo dimostra nei suoi libri che nonviolenza è resistenza attiva alla violenza, sia fisica sia verbale, che non cede però alla violenza stessa; e guarda al passato rintracciando figure, momenti, strategie che si staccano dallo sfondo di guerre e conflitti di cui è disseminato il racconto della storia antica, dalla funzione disarmante del sorriso a veri e propri episodi di disobbedienza civile. Un’altra storia è raccontabile, un’altra storia è possibile.

Alla serata partecipano, con letture di brani di Cozzo ed interventi musicali, gli studenti del Liceo “F. Corradini”.

La rassegna «Classici Thiene» è curata dal prof. Dino Piovan ed organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dal Liceo “Francesco Corradini”, in collaborazione con i «Classici Contro» (il cui progetto per il 2019 ha per titolo: “Anthropos- diritti e doveri dell’uomo”) ed il sostegno di Libreria Leoni.