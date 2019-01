TORINO – Vicenza presente alla manifestazione pro Tav

Questa mattina c’era anche Vicenza alla manifestazione pro Tav, organizzata a Torino In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero, delegato dal sindaco Francesco Rucco.

“Eravamo tantissimi – commenta l’assessore Cicero a margine della manifestazione – in rappresentanza di un’Italia che non solo vuole, ma che ha bisogno di questa infrastruttura. Siamo già in ritardo di decenni sul sistema della mobilità veloce e non c’è più tempo da perdere. Ce lo chiedono gli imprenditori e ce lo chiedono i cittadini: perdere questo treno significa essere fuori dall’Europa.” L’assessore non nasconde l’orgoglio di avere sfilato sotto l’egida di una città che a gran voce e compatta chiede la realizzazione del sistema ferroviario ad alta velocità/alta capacità.