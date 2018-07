TONEZZA – Esce di strada con la macchina e si ribalta, 75enne ferita

Oggi alle ore 13 circa a Tonezza del Cimone in località Contrà Barchi, un’auto condotta da una 75enne residente a Padova, è uscita di strada ribaltandosi nel lato destro. Sul posto intervenivano l’elisoccorso, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino del distaccamento di Piovene Rocchette, per il rilievo del sinistro. La conducente, che era partita da Padova per concedersi una vacanza estiva a Tonezza del Cimone, fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ma solo qualche ferita tanto da venire trasportata in ambulanza all’ospedale Santorso. L’uscita di strada del mezzo sembra essere stata causata da un momento di stanchezza della conducente, affaticata anche dalle alte temperature del momento.