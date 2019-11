Titolare di kebab trova soldi e li porta in Comune

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Alla chiusura serale dell’attività dell’ “Istanbul City Kebab” in via Battaglion Val Leogra, il titolare Salman Meral ha rinvenuto, facendo le pulizie, un rotolo di banconote che stamattina ha prontamente provveduto a portare in Comune.

“Sono gesti che fanno star bene e restituiscono fiducia” ha commentato il sindaco Valter Orsi stringendo la mano a Salman “e ci rammentano che la maggior parte delle persone è onesta”.

Il Comune di Schio non ha specificato quanti soldi vi erano.



Dal canto suo, Salman ha semplicemente detto: “Perché avremmo dovuto tenere soldi che non sono nostri?”