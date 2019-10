TIROLO – Muro contro i camion: altri divieti dal 2020

Il Tirolo austriaco è intenzionato a mettere nuovi divieti di circolazione dei veicoli industriali sulle autostrade comprendendo il sabato.

Il nuovo divieto di transito per i mezzi industriali interesseranno le autostrade A12 (Inntal) e A13 (Brennerautobahn), che rappresentano le due vie principali che garantiscono i collegamenti tra il nostro Paese e l’Europa centrale attraverso l’asse del Brennero. Per Ingrid Felipe, vice-presidente della Giunta del Tirolo, si arriverà allo stop dal 4 gennaio 2020 al 14 marzo: sulla A12 ed A13 i veicoli pesanti non potranno circolare di sabato dalle 7.00 alle 15.00.

Ha dichiarato ancora la vice – presidente commentando il divieto ” è un altro tassello nel mosaico dei venti giorni di blocco del traffico pesante previsto nella prima metà del 2020″. Sono in tutto undici sabati e le Autorità tirolesi prevedono che questo provvedimento andrà a ridurre il traffico pesante in quelle giornate del 65% (sono esonerati dal divieto i veicoli che hanno come destinazione il Tirolo). Il provvedimento, non ancora emanato formalmente, si aggiungerà agli altri divieti già in essere ovvero: il divieto di circolazione settoriale, il filtraggio dei veicoli in alcuni giorni dell’anno e le limitazioni alla circolazione nelle ore notturne.