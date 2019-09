Tir si rovescia in autostrada a 500 metri dal casello

Da poco prima delle 15, i Vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A13, 500 metri prima dell’uscita del casello di Monselice in direzione Bologna per il rovesciamento di un autoarticolato: ferito l’autista. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo in cui carico di materiale edile è finito disseminato lungo la carreggiata, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del SUEM 118 per essere portato in ospedale. Sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo rovesciato. Sul posto il personale ausiliario di autostrade e la polstrada.