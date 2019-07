Tir in fiamme fra Vicenza e Verona: statale 11 in tilt

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dopo il disastroso incendio di ieri alla Isello Vernici l’Ovest Vicentino è stato interessato stamane da un altro rogo. Questa volta di un camion che trasportava alimentari. E’ accaduto a Prova di San Bonifacio lungo la statale 11. Sul posto i vigili del fuoco, mentre la statale è stata chiusa fra San Bonifacio e Locara. Anche in questo caso una colonna di fumo si è alzata in cielo, visibile da chilometri di distanza. Viabilità in tilt.