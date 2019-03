“Tilla Baby Box”, un aiuto per le neomamme dello sportello “Donna e famiglia”

Lo sportello “Donna e famiglia” di Caritas Diocesana Vicentina ha ricevuto oggi le prime 10 confezioni dei prodotti donati dalla start up “Tilla Baby Box”. Ideato dalla giovane mamma e imprenditrice Margherita Barin di Arzignano, il progetto prevede che in base al numero delle “Tilla Baby Box” acquistate da privati, ne siano donate proporzionalmente a famiglie in difficoltà per aiutarle nella cura dei propri figli. È proprio da qui che nasce la collaborazione con il servizio-segno di Caritas che molto spesso, come dicono i numeri dell’attività 2018, ascolta e accompagna donne con figli che si trovano in condizioni economiche molto precarie. Le baby box saranno quindi distribuite alle donne che di volta in volta saranno individuate dallo sportello come beneficiarie.

Le “Tilla Baby Box” contengono corredi nascita di alta qualità dedicati a mamma e bambino per la nascita e i primi anni di vita insieme: abbigliamento, accessori e tessili per il bambino in fibre organiche certificate, prodotti per l’igiene e la cura del bimbo con ingredienti naturali provenienti da agricoltura biologica, articoli indispensabili alla mamma immediatamente dopo il parto e all’avvio dell’allattamento e una giostrina confezionata artigianalmente. Contengono inoltre una preziosa guida con i suggerimenti per utilizzare al meglio i prodotti, i consigli degli esperti e le informazioni più utili sul parto, il puerperio e il primo anno di vita del bebè.

Dalla partecipazione di alcune volontarie, invece, nasce il progetto formativo che, attraverso un laboratorio sartoriale, coinvolge nella realizzazione dei prodotti delle baby box le donne con fragilità, per reinserirle nel tessuto sociale e dare loro nuove opportunità.

Tutte le informazioni sull’acquisto delle “Tilla Baby Box” sono disponibili sul sito tillababybox.it.

“Ringraziamo Margherita Barin – afferma il direttore di Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin – per aver scelto la Caritas Diocesana Vicentina e in particolare lo sportello “Donna e famiglia” come beneficiari di queste donazioni, che saranno distribuite di volta in volta a quelle donne che il servizio riterrà opportuno sostenere. Se il contesto economico di una famiglia è fragile, la nascita di un bambino può accentuare queste difficoltà: ecco quindi che un aiuto in questo senso è quanto mai prezioso”.