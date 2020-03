Tiene aperto il bar: denunciato vicentino – Denunce anche per due nomadi e un tossicodipendente

Sono 405 i controlli effettuati dalla polizia locale ieri, lunedì 16 marzo, sul rispetto delle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus.

Ad essere controllati sono stati 125 veicoli, 130 persone e 150 esercizi pubblici e attività commerciali. Per quattro persone e un pubblico esercizio è scattata la denuncia.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia locale in via Scolari, nei pressi del centro commerciale Palladio, hanno fermato due nomadi senza fissa dimora, H.A. di 27 anni e H.Z. di 35. Per loro è scatta la denunciata.

Su richiesta dei militari impegnati nel controllo del territorio, sempre nel pomeriggio, un’altra pattuglia è intervenuta a Campo Marzo dove è stato fermato un cittadino italiano, F.M. di 49 anni e residente a Recoaro, intento a fare uso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato denunciato ai sensi dell’articolo 650 del codice penale e segnalato alla Prefettura di Vicenza quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Infine gli agenti sono intervenuti in un pubblico esercizio in viale Mazzini, che nonostante il divieto in vigore era aperto ed esponeva segnaletica invitando i clienti ad entrare uno alla volta. Per il titolare, S.E., italiano di 31 anni e residente in provincia di Vicenza, è scatta la denuncia penale per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità.