“Ti accompagniamo a casa” e la derubano

Nel pomeriggio di ieri 25 marzo, un’anziana signora di 86 anni residente a Vicenza è stata scippata con destrezza da una coppia di ladri.

Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 14 in via Istria. La signora, che stava rincasando, è stata avvicinata da una coppia, un uomo e una donna, entrambi muniti di mascherina. I due si sono quindi offerti di accompagnare la signora all’appartamento, ma nel farlo, le hanno sottratto il portafogli, all’interno del quale c’erano 130 euro in contanti e il bancomat, dal quale i due scippatori hanno prelevato anche 1000 euro.

La signora, accortasi del furto, si è quindi diretta dai Carabinieri dove ha denunciato la coppia, difficilmente identificabile a causa delle mascherine.