THIENE/ZANE’ – Thiene e Zanè festeggiano insieme la Liberazione

Anche Thiene e Zanè festeggiano il 73° Anniversario della Liberazione. La cerimonia ufficiale si terrà nella mattinata di mercoledì 25 aprile 2018 secondo un programma condiviso assieme al Comune di Zanè. Com’è consuetudine ormai da molti anni, la prima parte della mattinata si svolgerà a Thiene e prenderà avvio con il pellegrinaggio per la deposizione di corone d’alloro al Cimitero, al Monumento ai Caduti di Rozzampia, a quello di Santo-Lampertico e al Cippo della Quattro Strade, con partenza alle 8.30 dal Municipio. Dopo l’alzabandiera ufficiale alle 9.45 in piazza A. Ferrarin, il corteo, percorrendo Corso Garibaldi, si recherà in Duomo dove, alle 10.00, sarà celebrata la S. Messa. Seguirà l’omaggio al Monumento ai Caduti di Piazza G. Chilesotti, il saluto del Sindaco, Giovanni Casarotto ed il discorso ufficiale, affidato, quest’anno, alla prof.ssa Raffaella Corrà. Thienese e laureata in Filosofia all’Università di Padova, ha insegnato per più di trent’anni Storia e Filosofia al Liceo “F. Corradini” di Thiene. Attualmente tiene corsi di filosofia per adulti in diverse istituzioni dell’Alto Vicentino, nonché corsi di lingua italiana per donne straniere. Nella propria ricerca storica, si è indirizzata in particolare verso il tema dell’antisemitismo italiano ed europeo, dell’antifascismo e della Lotta di Liberazione. Con continuità ha collaborato nell’organizzazione delle iniziative per la Giornata della Memoria a Thiene e nell’Alto Vicentino. Dopo un periodo di aggiornamento presso lo Yad Vashem di Gerusalemme, si è orientata, nella sua attività didattica, nella direzione della ricerca laboratoriale sui temi della memoria della Shoah, anche attraverso la partecipazione a progetti europei per la costruzione di una storia condivisa degli avvenimenti del ‘900. Al termine della manifestazione le autorità si recheranno a Zanè per la deposizione della corona d’alloro al Piazzale Aldo Moro ed il saluto ufficiale del Sindaco, Roberto Berti. Alla cerimonia thienese parteciperanno la CorOrchestra e il Circolo Fotografico “Città di Thiene”. Interverranno rappresentanze degli studenti degli Istituti Scolastici Thienesi.

Nel pomeriggio alle 18.00, all’Auditorium Città di Thiene-Fonato, con ingresso libero, ci sarà l’incontro pubblico “1938-1948 Dalle leggi razziali alla Costituzione”, con la partecipazione del Coro del Vicenza Time Cafè diretto da Luciano Zanonato (chitarra) e Fiorella Mauri alla fisarmonica. La prof.ssa Raffaella Corrà condurrà l’iniziativa, realizzata dall’Associazione Amici della Resistenza, ANPI e AVL insieme al Comune di Thiene. L’evento avrà la partecipazione dei Sindaci di una decina dei Comuni limitrofi che daranno lettura degli articoli fondamentali della Costituzione.

L’anniversario di quest’anno è anche arricchito dalla ricorrenza dei 70 anni della nostra Carta Costituzionale: il primo gennaio 1948, infatti, entrò in vigore la Costituzione, la legge fondamentale della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre di quell’anno. A distanza di settant’anni, Comune, A.V.L., A.N.P.I. e Circolo Auser con la collaborazione degli Istituti Scolastici Superiori di Thiene hanno voluto celebrare l’anniversario con l’attenzione rivolta alle giovani generazioni, promuovendo incontri con le scuole, due dei quali già realizzati negli scorsi mesi di gennaio ed aprile.