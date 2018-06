THIENE/VILLAVERLA – Scontro tra 2 furgoni e un’auto: 1 ferito e traffico in tilt

Alle ore 8.15 di stamattina in Via Santo a Thiene, al confine con Villaverla, un autocarro Opel condotto da D.B. P. di anni 39 residente a Vicenza, in marcia verso Thiene, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia, andando a collidere con il furgone Man, condotto da S. M. di anni 47 residente a Dueville e con un’altra auto, una Peugeot condotta da S. S. di anni 34 residente a Thiene. L’autocarro Opel è finito contro un platano.

Sul posto i Vigili del fuoco per estrarre entrambi i conducenti degli autocarri e due ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato il conducente dell’Opel all’Ospedale di Vicenza in codice rosso. Ricoverato nel reparto rianimazione, non è in pericolo di vita.

Il conducente dell’autocarro Man, che trasportava bibite, è stato trasportato all’Ospedale di Santorso e dimesso con prognosi di 10 giorni. La conducente della Peugeot è stata accompagnata autonomamente al Pronto Soccorso di Santorso per accertamenti.

Intervenute anche due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e l’agente di quartiere per i rilievi del sinistro stradale e per la viabilità del traffico.

Il traffico è stato deviato in Via Ca Beregane di Thiene e in Via San Simeone di Villaverla fino alle 11.15 circa.