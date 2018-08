THIENE/VICENZA – Litigio in casa, bimba di 6 anni in ospedale

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

E’ ricoverata da sabato al San Bortolo di Vicenza una bimba di 6 anni di Thiene con un ematoma alla testa: la piccola è stata portata in ambulanza prima a Santorso e poi trasferita nell’ospedale berico nel reparto di pediatria. Un ematoma che ha insospettito i Carabinieri di Thiene, che erano stati chiamati dai vicini di casa dei genitori della bimba, dopo un episodio di urla e toni violenti segnalato proprio dai vicini di casa. Per ora si indaga sull’origine del trauma cranico, per capire se sia compatibile con botte e percosse.