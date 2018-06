THIENE – Via l’antitaccheggio, rubano abbigliamento per 400 euro: denunciate 2 minorenni

Due ragazze minorenni di 15 e 16 anni sono state denunciate ieri a Thiene per furto di abbigliamento. Dopo essere entrate, intorno alle 18, nel negozio Scout di Corso Garibaldi, hanno provati nei camerini vari capi di abbigliamento. Approfittando di una cliente in cassa, hanno tentato di uscire senza pagare ma sono state tradite dal sistema antitaccheggio. Anche con l’aiuto della cliente, che era tra l’altro un agente della Polizia Locale fuori servizio, le due giovani sono state fermate: avevano con loro 9 capi di abbigliamento. I titolari del negozio hanno poi rinvenuto varie placche antitaccheggio nascoste in mezzo ai vestiti in esposizione.

Le minorenni sono state portate al Comando dove sono state raggiunte dai familiari. nel frattempo, i titolari del negozio hanno rinvenuto altri 3 capi di abbigliamento danneggiati nel tentativo di togliere le placche antitaccheggio: in tal caso era entrato in funzione il dispositivo inchiostrante che aveva prodotto macchie indelebili sui vestiti.

I 12 capi di abbigliamento, 9 rubati e 3 nascosti nel negozio nel tentativo di rubarli, risultati tutti danneggiati, per un valore complessivo di 427 euro.

Le due giovani, non della zona, sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.