THIENE – Verde pubblico: al via la lotta alle erbacce in città

Al via da oggi il servizio comunale di diserbo meccanico dei bordi stradali sul territorio cittadino

A svolgere l’operazione saranno tre squadre di lavoro di quattro persone, complete di decespugliatore e soffiatore, che per sei settimane, fino al 3 agosto, dedicheranno alcune mezze giornate a settimana per sfalciare le erbe infestanti presenti a bordo strada, in particolare alla base e alla sommità del cordolo del marciapiede, nonché sul bordo tra il marciapiede e la proprietà privata, compresa la relativa pulizia dell’area trattata mediante soffiatore.

Se lungo le strade su cui si andrà ad intervenire si trovano alberi, saranno anch’essi oggetto di intervento attorno al colletto con “scerbatura” meccanica.

“A seguito delle nuove norme che ci vietano di utilizzare i diserbanti chimici – commenta Andrea Zorzan, Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ecologia – , il tema “erbacce” è tristemente noto in tutti i Comuni. Stiamo gestendo la situazione e l’azione che abbiamo iniziato va in questa direzione. Non ci è ovviamente possibile tagliare tutti i cigli delle numerose strade cittadine. Per questo chiedo a tutti di aiutare la nostra città ed essere “cittadini attivi”: basterebbe realmente poco per gestire il fronte della propria abitazione, estirpando a mano i tre-quattro ciuffi d’erba sul marciapiede. Un gesto semplice, che renderebbe Thiene un esempio da imitare”.