THIENE – Una capretta a spasso per la città

Non capita tutti i giorni di camminare per le vie del centro di Thiene ed imbattersi in una capretta che passeggia pacificamente, soprattutto alla Vigilia di Natale. Da lontano poteva sembrare un cane di media taglia ma poi, avvicinandosi all’animale, i passanti e gli automobilisti rimanevano stupiti nel verificare che l’animale era appunto una capretta. Numerose le segnalazioni alla Polizia Locale Nordest Vicentino che, intervenuta per evitare eventuali problemi per la circolazione stradale, con non poche difficoltà e con l’aiuto di alcuni cittadini è riuscita a bloccare l’animale ed a consegnarlo in custodia a personale idoneo dell’Ulss Alto Vicentino. Attualmente è ignoto il proprietario dell’animale.