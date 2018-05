THIENE – Tutti insieme per rilanciare il Carnevale

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Amministrazione Comunale, Pro Thiene e i quattro gruppi dei carristi storici di Thiene, Parrocchia Maria Ausiliatrice, Scuola dell’Infanzia “Lino Saugo” Thiene, Patronato “San Gaetano” e “I Disperati”, uniscono le forze per rilanciare tutti insieme il Carnevale thienese.

Il primo frutto di questa nuova sinergia è ora il reperimento di una sede: ben 800 metri quadri, infatti, sono stati concessi dalla Proprietà nell’area ex Ferrarin in comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato.

“Ringrazio Mario Ferrarin – dichiara Alberto Samperi, Assessore al Commercio e all’Animazione del Centro Storico – per aver messo a disposizione con grande sensibilità e generosità un ampio spazio del suo storico opificio. Qui hanno trovato ricovero i quattro carri dei gruppi thienesi. Con questo importante passo in avanti, si creano ora le condizioni perché i carristi possano lavorare con tranquillità e dare il meglio della propria creatività. E’ un requisito, questo della sede, che permette di migliorare notevolmente la logistica e l’organizzazione della manifestazione”.

Evento tra i più importanti per il territorio e con una straordinaria potenzialità attrattiva, il Carnevale negli ultimi decenni, era, di fatto, penalizzato da una notevole e cronica difficoltà operativa dei gruppi a gestirsi per carenza di spazi adeguati.

Di qui l’impegno messo in atto dall’Assessore Samperi e che rappresenta, grazie al risultato raggiunto, la base necessaria per la crescita della manifestazione.

“In sintonia con la nuova gestione della Pro Thiene – continua Alberto Samperi – abbiamo ritenuto che il Carnevale sia tra le iniziative più apprezzate dal pubblico e quindi una delle manifestazioni su cui continuare a puntare e ad investire. Ora che abbiamo sistemato l’aspetto logistico, esigenza prioritaria, – conclude l’assessore – è il momento di formare un tavolo di lavoro tutti insieme, Comune, Pro Thiene e i gruppi thienesi, per una rinnovata e più bella edizione del Carnevale”.

“La Pro Thiene – commenta il Presidente Manuel Benetti – è soddisfatta per l’accordo raggiunto con la famiglia Ferrarin. Questo permetterà di migliorare la riuscita della manifestazione e la macchina organizzativa in generale che la Pro Thiene gestisce e coordina. Desidero esprimere un ringraziamento a Manlio Munaretto, che ci ha fornito gli spazi finora utilizzati. Siamo già al lavoro per proporre alla Cittadinanza e a tutto il pubblico affezionato un’edizione 2019 che vogliamo rinnovata ed ampliata. Un risultato che contiamo di raggiungere con la collaborazione del Comune e dei Gruppi”.