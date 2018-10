THIENE – Torna “Caffè Genitori”

Torna, per il secondo anno, “Caffè Genitori”, la proposta rivolta alle giovani famiglie dal Comune e realizzata in collaborazione con la Cooperativa “Radicà”.

“L’iniziativa – dichiara l’Assessore Ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Andrea Zorzan – viene riproposta in Città con grande soddisfazione. Si tratta di un’occasione importante per dare risposta alle famiglie e alla genitorialità con personale qualificato. E’ uno spazio in cui bimbi e genitori/accompagnatori trovano opportunità di crescita e di socializzazione, una bella modalità per fare rete, conoscersi e creare amicizie. L’Assessorato quindi, forte dei numeri e delle opinioni espresse da chi vi ha partecipato, è felice di riproporre l’esperienza, invitando i cittadini a partecipare attivamente”.

Gli incontri da ottobre 2017 a maggio 2018 sono stati trenta e vi hanno partecipato, almeno una volta, 90 adulti, soprattutto mamme (75), ma anche papà (6) e altri adulti di riferimento (9), e 83 bambini con età compresa da 1 mese a 20 mesi, provenienti non solo da Thiene ma anche da altri 19 Comuni dell’Alto Vicentino, con una media di 13 coppie di genitori/bambini a incontro di cui il 61% di Thiene.

“Caffè Genitori”, si ricorda, è uno spazio di incontro e confronto gratuito per i genitori dei bambini da zero a tre anni che offre, contemporaneamente, anche possibilità di attività per i loro bimbi con la presenza di educatrici. I genitori possono giocare assieme ai piccoli, valorizzando l’esperienza ludica come strumento di crescita e di conquista per l’autonomia dei figli, possono condividere esperienze e rivolgersi alle educatrici per avere orientamenti e consulenza. L’iniziativa è gratuita ed è aperta anche a genitori del territorio che fossero interessati a partecipare. “Caffè Genitori” si svolge tutti i martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nell’ex-sala mensa della Casa Albergo Comunale.