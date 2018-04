THIENE – Tir con telaio e targhe falsi: quasi 6mila euro di multa

Un tir con telaio e targhe false e quasi 6mila euro di multa. Martedì in via Bassano del Grappa a Thiene è stato fermato un tir Volvo, condotto da 50enne italiano residente nel thienese. Dalla verifica dei dati identificativi del mezzo gli agenti hanno scoperto che il numero di telaio non risultava punzonato in modo corretto, motivo per cui sono stati fatti controlli più approfonditi che hanno consentito di appurare che il mezzo pesante aveva il numero di telaio contraffatto e le targhe anteriore e posteriori di un altro veicolo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed al conducente ed alla ditta di autotrasporti proprietaria del veicolo è stata comminata una multa di 5.529 euro. Le targhe erano di un altro mezzo già di proprietà della ditta in questione e demolito nel mese di novembre 2017.