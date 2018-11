THIENE – Tamponamento a catena nel pomeriggio

Thiene, via Santo, ore 12:10 di oggi. P.B., donna 54enne di Vicenza, alla guida dell’autovettura Toyota Yaris, stava percorrendo la SP 349 con direzione di marcia verso Vicenza. Per cause in corso di accertamento, tamponava l’autovettura Fiat Punto che la precedeva e che si trovava ferma sulla carreggiata a causa del traffico, condotta da P.F. uomo 46enne di Thiene. L’autovettura Fiat Punto, per effetto della spinta ricevuta dal tamponamento, avanzava ed andava a sua volta a colpire l’autovettura Toyota Auris condotta da M.S., uomo 36enne di Costabissara.

A seguito del sinistro la passeggera della Fiat Punto riportava lesioni lievi e veniva trasportata, da ambulanza del SUEM 118, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Santorso.

Per i rilievi e la regolazione dell’intenso traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia Loale Nordest Vicentino sede di Thiene.