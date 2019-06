Thiene Sport Estate 2019: sport e attività gratuite per tutte le età

Torna a grande richiesta, fino al 31 agosto, nei parchi e nelle palestre della città, Thiene Sport Estate, il ricchissimo calendario di appuntamenti gratuiti con lo sport proposto alla Cittadinanza dall’Assessorato allo Sport e Tempo Libero e realizzato in collaborazione con le associazioni Thienesi per far riscoprire il movimento e la sana attività sportiva.

“Con grande orgoglio – dichiara Giampi Michelusi, Assessore allo Sport e al Tempo Libero – la nostra città offre alla cittadinanza, in forma completamente gratuita, circa 200 appuntamenti sportivi sviluppati nei parchi, che vanno ad animare l’estate thienese. Un ricco ed apprezzato calendario di attività, che ben si configura nei valori tipici che contraddistingue lo Sport, costruito nella socializzazione, nello sviluppo e nell’educazione, nell’allenamento del fisico e della mente. Un valore aggiunto che riconosce a Thiene l’eccellenza di una città all’avanguardia in termini di servizi”.

Tra le attività proposte nell’edizione di Thiene Sport Estate 2019 troviamo la scherma olimpica, arti marziali dalla difesa personale MGA, al Tai Chi, Qi Gong e Judo e, novità 2019 Kick Boxing, Muay Thai e Lotta con Fight Club Thiene. Tornano quindi il Calcio a 5 per bambini e ragazzi, ginnastica e fitness nelle numerose dinamiche varianti di ginnastica artistica, zumba, jazzercise, pilates matwork, il movimento in armonia con lo yoga multilivello, da praticare nei parchi sia all’alba che al tramonto con ben due associazioni e, novità anche questa l’acroyoga. Il ritmo e il divertimento sono assicurati con i balli lindy hop rock’n roll, boogie woogie e pole dance. Sono dedicati in particolare ai ragazzi e ai teenagers anche la break dance e il parkour.

Al parco di Villa Fabris ci sarà l’attività di minirugby; sulla piattaforma di via Vanzetti ci sarà il basket playground per bambini e giovani. Continua la danceability, danza inclusiva per bambini, e, novità, i bambini potranno provare il pattinaggio artistico su pista. All’interno di Thiene Sport Estate ci sarà un evento speciale; si tratta della partita di Calcio a 5 inclusivo che si terrà martedì 4 giugno alle ore 17.30 al Pala Vianelle e che vedrà protagonisti i ragazzi della squadra “Senza Confini” di ASD Città di Thiene C5 e Team I.C. Casteller _ ANFFAS Treviso di Special Olympics.

Thiene Sport Estate si concluderà nel pomeriggio di domenica 1° settembre (in caso di maltempo l’8 settembre) con la “Festa dello Sport”, un evento di grande attrazione, che permette di conoscere direttamente le attività e le associazioni sportive presenti nella realtà Thienese.

Collaborano con il Comune nella realizzazione di Thiene Sport Estate l’Ass. Culturale Silicon Kafe, l’ACSD Kun Lun, l’ASD Santo 95, Accademia della Scherma Malo, ASD Saltimbanco Academy, Respira Anima & Corpo del Centro Artedanza Lucy Briaschi, Fight Club Thiene, Judo Club Robur, Progetto Giovani Thiene, Rugby Thiene ASD, Real Thiene C/5, Il Futuro Diffuso ODV, Yogasana ASD, Yoga Shakti ASD, ASD Robur Skate 2000.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: chi vorrà aderire all’iniziativa, anche saltuariamente, dovrà semplicemente presentarsi all’ora stabilita e scegliere a quale attività partecipare, firmando un’autocertificazione di idoneità all’attività fisica.

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti e danni che dovesse occorrere ai partecipanti o causato a terzi. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Thiene: tel. 0445 – 804.742. Il programma dettagliato degli orari e delle date delle iniziative è disponibile sul sito istituzionale: www.comune.thiene.vi.it