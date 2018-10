THIENE – Siglato protocollo tra Comune e Castello di Thiene

Il Sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto, ha siglato ieri con la proprietà del Castello di Thiene, rappresentata da Francesca di Thiene, tra le mura della dimora quattrocentesca, un Protocollo d’Intesa volto a favorire la valorizzazione del Castello e il rilancio della promozione turistica del thienese.

Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello ha sottolineato che “si tratta di una iniziativa per la quale ringraziamo la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, che pone anche il Castello quale punto di riferimento del ragionamento sulla promozione turistica del territorio: il Castello non solo come elemento architettonico e paesistico, ma anche quale volano turistico e polo d’attrazione in quanto luogo di storia, di cultura e quindi di aggregazione. Per noi è importante trasmettere un messaggio unitario per cui le iniziative che vengono organizzate nel Castello sono realizzate per il territorio e specialmente per i thienesi”.

“Si tratta – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – di un accordo che di fatto migliora la fruibilità del bene da parte della Città in occasione di manifestazioni di rilevanza per il territorio e favorisce una comunicazione coordinata. L’obiettivo è collaborare per accrescere l’attrattività del territorio con la valorizzazione della nostra storia, della cultura e dell’arte, perché la bellezza del Castello di Thiene è un punto di forza per promuovere anche il territorio. Per questo ringrazio la proprietà e, in particolare, Francesca di Thiene”.

L’accordo è un documento da considerarsi interessante anche sul piano generale della valorizzazione delle Ville Venete. Difatti il protocollo sancisce la valenza storica del Castello di Thiene, ne certifica l’importanza della sua conservazione e valorizzazione anche attraverso lo sviluppo di iniziative di qualità che ne pongano in evidenza il ruolo: “si tratta – si legge nel documento – di uno straordinario esempio di villa pre-palladiana, unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che per destinazione funzionale, caposaldo nell’evoluzione delle Ville Venete, riferimento dal punto di vista turistico e culturale per la Città”.

Il documento, inoltre, ha la peculiarità di definire l’alveo di collaborazione tra Comune e Castello nell’ambito delle iniziative che si svolgono durante l’anno come, ad esempio, l’elegante Tempo di Natale programmata per il 10 e 11 novembre prossimi a cui seguirà un’edizione primaverile, il concerto di San Giovanni, la Rievocazione Storica e la Nina Gigante, per citare solo le più rilevanti, mettendo nero su bianco tutta una serie di collaborazioni tra le due parti, da tempo già nella prassi, ma mai formalizzate.