THIENE – Scontro tra tir e furgone: traffico in tilt

Alle ore 07.25 di oggi, a Thiene in Via dell’Autostrada, un tir, condotto da B.G. 55enne di Brescia, mentre stava andando verso Schio, ha tamponato un furgoncino Opel, condotto da D. L., 50enne residente a Zanè. Quest’ultimo era fermo in mezzo alla strada perchè doveva svoltare e fermarsi alla stazione di servizio.

A seguito dell’urto, si è azionato il dispositivo di bloccaggio di sicurezza dell’autocarro che ha reso necessario l’intervento della Ditta Scremin di Bassano del Grappa per spostare l’autocarro, carico di legname. Entrambi gli autisti, con solo lievi escoriazioni, non hanno avuto bisogno dell’intervento del Suem.

Sul posto intervenivano due pattuglie del Consorzio Nordest Vicentino per i rilievi e la regolazione del traffico che in quell’orario era intensissimo: infatti solamente alle 10 si è ripristinata la normale circolazione veicolare.