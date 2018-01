THIENE – Scontro auto-moto, 18enne ferito

Oggi pomeriggio alle ore 14 T.G., 18enne di Thiene, alla guida di motociclo KTM 125 stava percorrendo viale Europa con direzione Sarcedo. Giunto all’altezza del parcheggio del Supermercato PRIX, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’urto con l’autovettura Peugeot 208 condotta da D.A., 28enne di Malo, che, proveniente dalla direzione opposta, stava effettuando manovra di svolta a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato. A seguito dell’urto la moto si è rigirata sotto sopra ed il motociclista è stato catapultato oltre l’autovettura. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Santorso per la frattura del mignolo della mano destra, abrasioni diffuse e controlli. Anche il conducente della Peugeot ha riportato lievi lesioni, attenuate anche dal funzionamento dell’airbag.