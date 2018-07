THIENE – Scontro auto-furgone al semaforo: donna ferita

Stamattina alle 6.15 circa in via Delle Pastorelle A.M., 45enne di Thiene, alla guida di un Fiat Ducato al semaforo con via Vittorio Veneto/via Valdastico si è scontrato con la Lancia Y10 condotta da S.B. 45enne di Cogollo del Cengio che, proveniente dalla sua destra percorreva via Valdastico diretta verso la stazione FS. A seguito del forte urto, la Y10 si è ribaltata fermandosi sulla fiancata destra. La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha portata all’Ospedale Civile di Santorso. Intervenuti sul posto anche una squadra dei pompieri per la messa in sicurezza dell’auto, alimentata a GPL. Per i rilievi del sinistro stradale e per la regolazione del traffico presente sul posto una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.