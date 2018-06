THIENE – Scontro auto-bici, donna ferita

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Stamattina alle 10:30 a Thiene, all’intersezione di Via Val Cismon con Via Genova, il conducente di una Panda, Z.G., italiano, classe 1955, residente a Thiene, per dinamica al momento al vaglio della Polizia Locale Nordest Vicentino, durante la marcia si è scontrato contro una bici condotta da A.S.R. donna di origini ghanesi del 1965, residente a Thiene.

Intervenuto sul posto Suem 118, la signora è stata portata al pronto soccorso di Santorso per lievi lesioni, mentre per i rilievi, sul posto, una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.