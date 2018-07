THIENE/SCHIO – Ruba una bici in centro storico, 21enne denunciato

Martedì scorso alle ore 18 una signora 50enne di Thiene si è rivolta ad un Agente del Nucleo Tutela Ordine e Decoro Urbano in servizio nel centro storico, segnalando che la sua bici parcheggiata alcuni minuti prima in Piazza Montello era sparita, descrivendo con dovizia le caratteristiche del mezzo. L’Agente ha comunicato subito ai colleghi le ricerche della bicicletta e, dopo pochi minuti, un altro agente del Nucleo ha notato, sulle banchine di salita passeggeri della stazione ferroviaria, un ragazzo che aspettava il treno diretto a Schio. Il giovane, che reggeva con una mano una bici identica a quella di cui è appena stato segnalato il furto, ha risposto all’Agente che lo stava controllando che la bici era stata da lui comprata, attestando peraltro di essere sprovvisto di documenti. Alla richiesta di declinare le generalità, ha dichiarato un nome poi risultato di fantasia. Con l’ausilio di altri due Agenti confluiti sul posto, è stato accompagnato in Comando, dove la donna che aveva segnalato il furto, ha riconosciuto – senza ombra di dubbio – la bicicletta come la propria rubata in Piazza Montello. Messo alle strette, il giovane ha estratto da una tasca del proprio zainetto la propria carta d’identità, dalla quale sono emersi i suoi veri dati anagrafici in W.D.T., 21enne della Costa d’Avorio residente a Schio. Il giovane è stato pertanto denunciato in stato di libertà per la ricettazione della bicicletta e per avere attestato false generalità a pubblico ufficiale.