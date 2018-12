THIENE – Schianto tra auto, una si ribalta

Alle 09:45 di oggi R.Z., uomo 58enne di Venezia, alla guida di una Volvo, stava percorrendo la provinciale in direzione Schio. Giunto all’altezza del primo cavalcavia, si è fermato sulla piazzola di sosta lato destro, per poi compiere una inversione a U. S.N., 48enne di Schio, proveniente da Schio alla guida di una Chevrolet Epica, non è riuscito ad evitare l’urto ribaltandosi sul lato destro della carreggiata, nella piazzola di sosta.

A seguito dell’urto il conducente della Volvo, illeso, ha aiutato quello della Chevrolet ad uscire dal veicolo. Il conducente della Chevrolet ha riportato lesioni lievi, tanto da non dover ricorrere al trasporto in ambulanza.