THIENE – Raffica di controlli: 124 Carabinieri in azione

La Compagnia Carabinieri di Thiene, durante la scorsa settimana, è stata impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio, in tutti i 29 comuni di competenza, dall’Altopiano di Asiago fino a Quinto Vicentino. Complessivamente sono stati impiegati 124 Carabinieri, suddivisi in 62 pattuglie, che hanno controllato 379 persone, 281 veicoli, 18 locali pubblici. Sono stati sequestrati 2 mezzi per violazioni amministrative e sono state segnalate 5 persone alla Prefettura perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.