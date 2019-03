THIENE – “Quando la dislessia entra in classe”

I Lions italiani per la dislessia:

il progetto Seleggo presentato a Villa Fabris

Sarà presentato in Villa Fabris, giovedì 28 marzo 2019 alle ore 20.15, alla Cittadinanza, il progetto Seleggo.

La serata, intitolata “Quando la dislessia entra in classe” e patrocinata dal Comune di Thiene, vedrà la partecipazione di Paolo Colombo, Presidente di Seleggo onlus, di Alfonso Iorno, Vice Presidente e Responsabile Scientifico di Seleggo onlus e di Silvia Turra, Vice Preside dell’Istituto Santa Dorotea di Thiene.

“L’iniziativa – spiega Maria Gabriella Strinati, Assessore alla Pubblica Istruzione – merita molta attenzione perché fornisce un aiuto ad una fascia di popolazione scolastica che manifesta difficoltà a volte incomprese e che tuttavia si possono compensare attraverso mezzi idonei, che non sempre sono conosciuti. La serata ha proprio lo scopo di portare all’attenzione della cittadinanza l’utilità di “Seleggo” , un sostegno prezioso per gli allievi e per gli insegnanti” .

Il Progetto Seleggo, coordinato da “Seleggo Onlus – I Lions italiani per la dislessia”, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca di neuropsichiatria infantile Medea della Nostra Famiglia di Bosisio Parini ed operativo dal 2015, consiste nella messa a disposizione di uno strumento compensativo che consente di migliorare la velocità di lettura e la comprensione dei testi scritti, destinato agli studenti con diagnosi di dislessia, frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Tale strumento è basato sulla lavorazione dei libri di testo adottati dalle scuole, che vengono trasformati in testi con caratteri ingranditi e spaziati e che sono accompagnati dall’ascolto con sintesi vocale a diversa velocità. Il servizio è utilizzabile da PC, tablet, smartphone e assicura l’inclusione in classe tramite la compatibilità con le lavagne LIM.

Seleggo è gratuito per tutte le “scuole medie” e per i singoli studenti che vorranno utilizzarlo. Per accedervi è sufficiente inviare una email a contattaci@seleggo.org e seguire le istruzioni indicate dalla Segreteria.

La dott.ssa Panariti, del Lions Club Thiene Colleoni, Coordinatore Distrettuale 108TA1 per Seleggo, è disponibile a fornire tutte le indicazioni ed informazioni su questo importante service a rilevanza nazionale.

L’ingresso alla serata è libero.