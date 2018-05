THIENE – Pioggia di premi per gli studenti più meritevoli

Si è tenuto venerdì 4 maggio al Teatro Comunale di Thiene la consegna delle due borse di studio, rispettivamente Premio “Patron”, giunto quest’anno alla quindicesima edizione e Premio “Associazione Età Serena”, arrivato alla nona edizione. Due riconoscimenti che ben si integrano tra loro, perché rivolti entrambi agli studenti più meritevoli che hanno terminato le superiori, ma che premiano l’uno i ragazzi che hanno scelto il percorso universitario scientifico e l’altro i ragazzi che dopo la maturità hanno optato per le materia umanistiche.

Hanno ricevuto la borsa di studio “Patron” gli studenti Vischio Giacomo (Itt Chilesotti) e Maculan Mattia (Liceo Scientifico “F. Corradini”). I premiati dall’associazione “Età Serena” sono Dal Maistro Giada (Ist. S. Dorotea) e Zancan Valentina (Liceo Linguistico “F. Corradini”).

Il premio Vittorio Patron, istituito da Eligio Patron a partire dall’anno scolastico 2002/03 in memoria del padre Vittorio, consiste in due borse di studio di mille e cento euro ciascuna.

A beneficiarne studenti che hanno frequentato il V° anno del Liceo Scientifico “F. Corradini” e dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Chilesotti”, ritenuti particolarmente meritevoli che, oltre ad essersi distinti per il loro curriculum scolastico, abbiano deciso di proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso universitario a indirizzo scientifico. Il premio “Associazione Età Serena”, istituito a partire dall’anno scolastico 2008/2009, si rivolge agli studenti del V° anno del Liceo Corradini, indirizzo classico e linguistico e dell’Istituto S. Dorotea, indirizzo sociale ed è destinato a due studenti particolarmente meritevoli che si sono iscritti ad un corso universitario a indirizzo umanistico-sociale e psicopedagogico. Le due borse di studio “Associazione Età Serena” sono ciascuna di mille euro.