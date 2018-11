THIENE – Per i giovani arrivano le nuove proposte di “Safari”

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Progetto Giovani Thiene, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Thiene, organizza, per il secondo anno consecutivo, “Safari”, la rassegna pensata per approfondire le conoscenze musicali, realizzata con Stefano Casonato in collaborazione con Urban Center Thiene e Biblioteca Civica.

“Anche quest’anno abbiamo sentito il bisogno di riproporre Safari – spiega Anna Binotto, Assessore alla Biblioteca e alle Politiche Giovanili – , vuoi perché lo scorso anno è stato più che apprezzato dal pubblico, vuoi perché parlare di musica in un contesto sociale come quello odierno fa bene agli animi. Agli incontri musicali abbiamo voluto aggiungere un incontro con l’autore, a sottolineare ancor di più l’importanza che hanno le parole nel contesto musicale. Si tratterà davvero di un viaggio tra i vari generi, con tappa nel vicentino, per scoprire e ricordare le tante band che ne hanno intrattenuto pubblico, serate e locali.”

Tre gli appuntamenti in programma. Si inizia con la doppia proposta di “Viaggi e avvistamenti sonori” e quindi “Musica tra le righe”.

I “Viaggi e avvistamenti sonori” si terranno all’Urban Center, dove Stefano Casonato ci guiderà a scoprire lunedì 26 novembre 2018 alle 20.30 il SOUL, la musica dell’anima e della consapevolezza, e poi ad approfondire, lunedì 10 dicembre 2018 alle 20.30 il RAP, ritmo e poesia nella cultura Hip-Hop.

Terzo incontro di “Safari” è quello in Biblioteca Civica lunedì 21 gennaio 2019 alle 20.30 con “Musica tra le righe”: Massimo Fagarazzi presenterà il libro sulla scena undergound vicentina degli anni Novanta dal titolo “Il tempo brucia le tappe”.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.