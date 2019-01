THIENE – Per i Carabinieri una nuova Fiat Tipo

Un nuovo autoveicolo è stato assegnato in dotazione ai Carabinieri della Tenenza di Dueville.

La nuova Fiat Tipo, prevista per i Comandi Tenenza, è equipaggiata con le più moderne dotazioni ed offre maggiori prestazioni potendo contare su un motore 1600cc MultiJet da 120 CV.

Alla Tenenza di Dueville sono stati infatti recentemente assegnati anche dei Tablet dotati del software O.D.I.N.O. (Operational Device for Information, Networking and Observation) per il supporto del Carabiniere nell’espletamento dei servizi di pattuglia.

Il software consente:

 la geolocalizzazione tramite l’invio delle proprie coordinate alla centrale operativa;

l’accesso simultaneo a tre banche dati (Banca Dati delle Forze di Polizia, della Motorizzazione Civile per la verifica della regolarità della revisione dell’auto e quella dell’ANIA per gli accertamenti sulla copertura della polizza assicurativa);

 funzione Allarmi: consente di inviare un segnale d’allarme alla centrale operativa attivando in automatico le microcamere ed il microfono del tablet fornendo una chiara visione della situazione in essere all’operatore della centrale;

 la navigazione satellitare: consente di ricevere su tablet una specifica destinazione inviata dalla centrale operativa, con l’indicazione del percorso ottimale per il suo raggiungimento;

 la video sorveglianza: permette di registrare video e foto e, in contemporanea, inviare un video in modalità streaming alla centrale operativa.

La competenza territoriale della Tenenza si estende sul territorio dei comuni di Dueville, Caldogno, Costabissara, Montecchio Precalcino e Monticello Conte Otto e la nuova Fiat Tipo andrà a potenziare ulteriormente il “parco mezzi” del Comando di Dueville che prevede, oltre alle altre autoradio per i servizi di pattuglia, due Stazioni mobili, un veicolo “off-road” 4×4 per i servizi perlustrativi in aree campestri, una auto “civetta” per le indagini di polizia giudiziaria.