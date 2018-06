THIENE – Operativa a Thiene l’anagrafe digitale

“L’Amministrazione Comunale ha raggiunto un importante risultato nel percorso di Innovazione Digitale che ha visto impegnato, soprattutto in questi ultimi anni, il Comune – annuncia il Sindaco, Giovanni Casarotto -. Thiene è, infatti, il primo grande centro della provincia di Vicenza, a concretizzare il passaggio ad ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”.

ANPR è un progetto nazionale di integrazione di tutti i sistemi informatici delle anagrafi comunali in un’unica banca dati condivisa, a fronte della situazione attuale che vede i dati dei cittadini depositati in oltre ottomila singole anagrafi comunali. Criteri di efficienza e risparmio, invece, oggi richiedono che i dati siano portati in una sola anagrafe: il vantaggio per il cittadino è notevole, perché con il nuovo sistema non deve più preoccuparsi di comunicare di volta in volta ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione a cui si rivolge i propri dati anagrafici o il cambio di residenza e, inoltre, si trova con procedure semplificate ed uniformate a livello nazionale.

Questi, però, sono solo i primi effetti positivi che l’ANPR rende possibile: il sistema, infatti, è finalizzato soprattutto a rendere possibile l’ottenimento di certificati senza la necessità di recarsi allo sportello, essendo un passo essenziale nell’agenda digitale; avere a disposizione un database a livello nazionale permetterà, infatti, di superare il modello dell’autocertificazione accorciando ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici.

Con ANPR le Amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini. Anche oggi però ANPR consente ai cittadini di ottenere vantaggi immediati quali la richiesta di certificati anagrafici in tutti i comuni, cambio di residenza più semplice ed immediato ed a breve la possibilità di ottenere certificati da un portale unico.

“Investire sui beni immateriali per rendere una città amichevole che facilita e rende agili i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è un obiettivo a cui lavoriamo da tempo – spiega l’Assessore ai Servizi Demografici e all’Innovazione, Giampi Michelusi – ; si tratta di un risultato importante, che segue altri traguardi del Servizio anagrafe, che è stato uno fra i primi ad attivare la carta di identità elettronica. Con il possesso poi della “chiave di accesso”, la SPID, un servizio nazionale, unica a tutti i servizi Web della pubblica amministrazione, i vantaggi per il cittadino saranno davvero tangibili: non più registrazioni su ogni sito Internet delle singole amministrazioni e non più password e credenziali diverse da ricordare per ogni sito, ma una registrazione sola ed una password sola, sempre la stessa, per accedere ai servizi on-line del Comune, ma anche di INPS, Azienda Sanitaria, Provincia”.

Ad oggi assieme al Comune di Thiene ci sono solo altre 263 Amministrazioni in tutta Italia su oltre 8.000, (in Provincia di Vicenza sono operativi Monteviale, Cornedo Vicentino e Montecchio Precalcino e complessivamente i Comuni Veneti sono 22), che hanno potuto completare l’adesione: è stato necessario infatti un preciso e importante impegno congiunto da parte dell’Ufficio Anagrafe e del Servizio Informatica di Pasubio Tecnologia per l’implementazione e il testing delle procedure informatiche, la preparazione dei dati (bonifica), la soluzione di situazioni di diversità nel trattamento dei dati del nostro sistema con la piattaforma ANPR e la verifica che i dati trasmessi siano stati correttamente interpretati.

Cosa cambierà in sintesi: per fare una pratica anagrafica od ottenere un certificato, un cittadino di Thiene attualmente si rivolge agli sportelli dell’Anagrafe di Thiene. Allo stesso modo, un ente centrale che debba utilizzare dati dei cittadini di differenti Comuni deve interconnettersi con modalità diverse al software che gestisce ciascuna anagrafe comunale. Ciò comporta costi, inefficienze, a volte anche errori.

La dematerializzazione e informatizzazione dell’intera procedura permette vantaggi sia per l’utente che per il dialogo tra le pubbliche amministrazioni.

Il vantaggio è duplice: il cittadino potrà effettuare le proprie operazioni e richiedere i propri certificati anche dagli sportelli di un qualsiasi altro Comune che aderisce ad ANPR; e gli uffici potranno rilasciare certificati relativi a qualsiasi persona o famiglia che si trovi a Thiene, anche se risultano residenti in un altro Comune Italiano.

I soggetti titolati ad accedere ai dati anagrafici (come la pubblica amministrazione, l’Inps e le Forze dell’Ordine) avranno un solo sistema informatico a cui connettersi e sul quale operare. In un prossimo futuro è prevista inoltre l’estensione anche ai dati di Stato Civile ed Elettorale.

Grazie al lavoro e all’esperienza maturata dai Comuni “apripista”, come Thiene, si prevede che il numero dei Comuni aderenti potrà salire molto più velocemente, fino all’adesione, peraltro obbligatoria e già programmata per la totalità dei Comuni Italiani.

Va ricordato infine, ed è anche questo un aspetto sicuramente positivo, che il Comune di Thiene, con il passaggio all’ANPR, potrà accedere al bando pubblicato dalla Funzione Pubblica per l’erogazione ai Comuni di contributi, utilizzando le risorse dei fondi europei previsti per i Comuni che migreranno all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente entro il 31 dicembre 2018 e i contributi finanziari messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica tramite i fondi Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020.