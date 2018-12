THIENE – Natale con il calore della solidarietà

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

L’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia quotidianamente svolge attività di sostegno: Natale è l’occasione per dimostrare, in modo particolare, la solidarietà e la vicinanza del Comune nei confronti di fasce deboli, di chi vive situazioni di disagio e ha particolare bisogno del calore di un abbraccio, di una stretta di mano, di incoraggiamento e di speranza.

Con questo spirito è stato organizzato un ricco calendario di incontri per portare l’augurio di un sereno Natale a cittadini della Città.

Per gli oltre 100 utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e pasti domiciliari, gli auguri dell’Amministrazione Comunale arriveranno tramite le collaboratrici di assistenza che recapiteranno agli utenti un biglietto natalizio e un pacco dono.

Il primo appuntamento sarà martedì 11 dicembre 2018 con gli ospiti della Casa di Riposo “Opera Immacolata Concezione”.

Nella prima parte del pomeriggio, alle 15.30, il Sindaco, Giovanni Casarotto, l’Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Andrea Zorzan, il personale comunale del settore ed i volontari dell’Associazione “Età Serena” incontreranno gli ospiti non autosufficienti per consegnare un messaggio natalizio e un piccolo dono.

Nella seconda parte del pomeriggio la visita continuerà con l’incontro con gli ospiti autosufficienti nell’Auditorium dell’”Opera Immacolata Concezione”, dove si svolgerà un intrattenimento musicale organizzato dagli educatori della Casa di Riposo, seguito subito dopo dallo scambio di auguri con l’Amministrazione Comunale.

Si continua mercoledì 19 dicembre 2018 al pomeriggio in Casa Albergo e Centro Diurno per l’incontro dell’Amministrazione Comunale con gli ospiti della struttura, i frequentanti il Centro Diurno per anziani, i collaboratori di Età Serena e le Associazioni presenti nella struttura.

L’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” e il Circolo di Poesia Dialettale “El Graspo” animeranno il pomeriggio.

E si arriva così all’evento clou di queste feste di solidarietà: il pranzo di Natale proposto dall’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia in collaborazione con un benefattore, grazie al cui sostegno economico è possibile l’importante iniziativa di solidarietà conviviale.

Gli invitati sono individuati dagli stessi operatori del Servizio Sociale in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Età Serena, l’Auser e le Caritas Parrocchiali.

Il pranzo avrà luogo nel padiglione fieristico e sarà allestito da una ditta specializzata in servizio di catering. Dopo il pranzo sarà proposto nel pomeriggio un piccolo intrattenimento festoso per i più piccoli.