THIENE – Nasce “Gruppo Cammino Thiene”

Proseguirà per tutti i giovedì fino al 20 dicembre dalle 19.00 alle 20.00 con partenza da Piazza Chilesotti, la nuova iniziativa del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 7 Pedemontana realizzata in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Thiene, “Gruppo Cammino Thiene”.

“Il Gruppo Cammino – spiega Giampi Michelusi, Assessore allo Sport e al Tempo Libero – è un mix di movimento, aggregazione e scoperta del nostro territorio. La finalità di questa nuova iniziativa è legata strettamente alle pratiche sane, nell’ottica di continuare il percorso indirizzato a vivere bene e sentirsi in forma, con la consapevolezza che l’investimento derivato anche da queste politiche sportive si configura in un risparmio garantito per la sanità pubblica”.

Il progetto, gratuito e rivolto a tutti, è assolutamente generico e non mirato ad un allenamento o attività specifica, a differenza di altre iniziative già esistenti, come il Nordic Walking o il CiTh. A chi aderisce sarà richiesto solamente la compilazione di un modello di consenso informato, già in uso in altri Comuni dove il progetto è attivo e consolidato.

“Gruppo Cammino Thiene” si rivolge alle persone di ogni età che non praticano alcun movimento e propone loro di camminare per un’ora in percorsi sicuri sotto la guida di una figura formata direttamente dall’Ulss, il “walking leader”.

Il “walking leader” è un volontario formato con un apposito corso da parte dell’Ulss 7 che, preparato un percorso, accompagna il gruppo nella camminata. I primi percorsi delle uscite saranno gli itinerari pedonali urbani del Comune di Thiene.

La nuova proposta sportiva rientra nell’ambito del Progetto Ministeriale “Guadagnare salute”, attivato per dare risposta al problema della sedentarietà di molta parte della popolazione: i report ufficiali, infatti, tracciano un quadro ben preciso sulle malattie collegate alla sedentarietà.

Nel territorio del Distretto Socio Sanitario 2 dell’Ulss 7 si stima, in base ai dati della stessa Ulss, che meno di una persona su 3 (28,4%) pratichi l’attività fisica raccomandata, mentre il 20,4% può essere considerato completamente sedentario. La percentuale di sedentari è più alta in sottogruppi della popolazione che potrebbero beneficiarne di più, in particolare persone con sintomi di depressione, ipertesi, obesi o in sovrappeso.

L’avvio del progetto anche a Thiene, visto che l’Ulss ha iniziato a coinvolgere già alcuni Comuni del territorio, sarà, per questo fine d’anno, in via sperimentale.

Se l’iniziativa riscuoterà successo, l’appuntamento settimanale diventerà fisso nel 2019 e l’Ulss 7 organizzerà un corso di formazione per altri walking leaders che opereranno nel Thienese.