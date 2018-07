THIENE – Modifiche alla viabilità per il Giro d’Italia in rosa

Per il passaggio dell’ottava tappa del 29° Giro Ciclistico d’Italia Femminile Internazionale per Professioniste previsto venerdì 13 luglio, a Thiene, dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e comunque fino alla fine del passaggio ciclistico, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, su ambo i lati, nelle seguenti vie: Europa (dal confine con il Comune di Sarcedo), Bassani, Piazza Cesare Battisti, Colleoni, Santa Maria dell’Olmo, Cappuccini, fino al confine con il Comune di Marano, e successivamente nelle vie Garziere, Val Posina, Lavarone, Granezza, Monte Grappa, dall’intersezione semaforica con Via Granezza al confine con il Comune di Zugliano, via Santa Anastasia.

Sempre dalle ore 13.00 alle 15.30 e comunque fino alla fine del passaggio ciclistico, è fatto divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto quelli che compongono la “Carovana” (la scorta, il seguito, l’organizzazione, le ammiraglie delle squadre partecipanti) nelle seguenti vie: Europa (dal confine con il Comune di Sarcedo); Bassani, Piazza Cesare Battisti, Colleoni, Santa Maria dell’Olmo, Cappuccini, fino al confine con il Comune di Marano, e successivamente nelle vie Garziere, Val Posina, Lavarone, Granezza, Monte Grappa, dall’intersezione semaforica con Via Granezza al confine con il Comune di Zugliano, via Santa Anastasia.