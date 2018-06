THIENE – Mercato più sicuro con i Carabinieri volontari

Essere più vicini ai cittadini, nei giorni di mercato, in termini di presenza e di assistenza in problematiche legate alla sicurezza e aumentarne quella percepita: sono questi, sostanzialmente, i due importanti obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere con la convenzione, siglata nei giorni scorsi e valida fino al 31 dicembre 2018, con il 182° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

“Sarà un servizio coperto da operatori qualificati – spiega l’Assessore alla Sicurezza, Alberto Samperi – e coordinato dalla Polizia Locale Nordest Vicentino. L’area di azione sarà quella del mercato settimanale dove saranno presenti sempre due volontari per l’assistenza alla Cittadinanza e per l’eventuale segnalazione di anomalie ed episodi di microcriminalità, compresi gli atti di vandalismo, al Comando di Polizia Locale”.

I volontari impiegati nell’espletamento dell’attività di presenza e prevenzione indosseranno la propria divisa operativa, fornita dall’Associazione stessa, in modo da essere facilmente riconoscibili ed individuati dalla Cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce in un quadro generale di potenziamento voluto dall’Amministrazione Comunale in materia di sicurezza e realizzata già con strumenti strategici, come la rete di videosorveglianza comunale, i varchi elettronici e il Nucleo per la Tutela e il Decoro Urbano.

La collaborazione con il 182° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile e della sezione di Thiene-Zanè dell’Associazione Nazionale Carabinieri è attiva a partire dal 4 giugno 2018.

A Thiene, si ricorda, a partire dal 2014 opera un’altra importante figura di volontario per la salvaguardia delle aree verdi e per servizi di viabilità in occasione di manifestazioni sportive o religiose, quella dell’Ispettore Ecologico, frutto della collaborazione con l’Associazione Kronos, associazione di volontariato onlus riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente.