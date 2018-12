THIENE – Malore alla guida, muore 62enne

Thiene, ore 21:45 circa di ieri, Antonio Polga, 62enne di Lugo di Vicenza, alla guida di una Polo stava percorrendo via Valsugana di Thiene verso Sarcedo. Giunto all’altezza del civico 52, a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto deviando la sua traiettoria verso sinistra e finendo la corsa contro un muro di cinta, danneggiando un cartellone pubblicitario. La passeggera del veicolo, moglie del conducente, ha chiamato il 118 ma il personale medico intevenuto poco dopo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Rilievi e regolazione del traffico a cura di una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.