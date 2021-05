Thiene, lunedì si celebra l’Atto di Affidamento della Città alla Madonna dell’Olmo

Come ogni anno, il 31 maggio a Thiene si celebra, tramite una lettura pubblica da parte del Sindaco, l’atto di Affidamento della Città alla Madonna dell’Olmo, che da oltre 70 anni sancisce la chiusura del mese mariano.

«Fu il Consiglio Comunale di allora – racconta il Sindaco Casarotto – a decidere, votando all’unanimità il 23 ottobre 1949, di affidare la Città alla Vergine dell’Olmo. Il Covid non rende possibile nemmeno quest’anno vivere l’appuntamento con la tradizionale e significativa processione. Nonostante questo, nel rispetto della normativa vigente, con gli obblighi di mascherina e distanziamento, torneremo a vivere questo momento intenso, sia pure in forma statica».

L’appuntamento è alle ore 20.30 nel piazzale antistante il Santuario dei Cappuccini (in chiesa in caso di maltempo), al termine della preghiera del Rosario.

«L’individualismo e l’indifferenza – continua Casarotto – sono i grandi mali che oggi affliggono l’uomo. Chiederemo l’aiuto della Madonna perché la Città serbi nel cuore dei suoi cittadini valori e ideali alti e non tema la fatica necessaria ogni giorno per conquistarli, crescendo nella consapevolezza di appartenere ad un’unica grande famiglia. L’Atto termina con la richiesta affinché Maria ispiri le autorità civili, militari e religiose a cercare sempre il bene e il bello per questa città e guidi i cittadini a scoprire la bellezza di donare le proprie forze per il bene comune, di aiutare i bambini nella loro crescita umana, gli anziani nelle loro difficoltà, i giovani a sognare e realizzare i loro sogni. La lettura dell’Atto – confida il Sindaco – è un momento davvero intenso ed è per me sempre un grande onore affidare ufficialmente alla Madonna dell’Olmo la nostra amata Città».

Nella lettura dell’Atto di affidamento il Sindaco sarà affiancato dal Presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Fanton.

La celebrazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid.