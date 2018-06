THIENE – Lions Club Thiene Colleoni e Comune insieme per lo sport inclusivo

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Continua la preziosa collaborazione offerta dal Lions Club Thiene Colleoni in favore del Comune di Thiene per sostenere e promuovere in Città lo sport inclusivo, con progetti e interventi che utilizzano la pratica sportiva per promuovere percorsi di inclusione sociale di minori vulnerabili, a rischio di emarginazione oppure affetti da patologie gravi e croniche.

Dopo l’evento organizzato nell’ottobre scorso, al Roma Tokyo Hangar Museum dell’Aeroporto “A. Ferrarin” di Thiene con, special guest, il dj Aldo Fontana, è tornata anche quest’anno la serata benefica organizzata dal Lions Club Thiene Colleoni su invito, con appuntamento per venerdì 8 giugno 2018, nella stessa suggestiva location e sempre in compagnia del dj Aldo Fontana e Papa DJ.

L’evento ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare, assieme alla Città di Thiene, un’area fitness con attrezzature da esterno per persone diversamente abili, pensate per le loro esigenze ed utilizzabili anche da normodotati, da installare al Parco del Donatore.

“Ringrazio il Lions Club Thiene Colleoni per la sensibilità e il concreto aiuto che permette a numerose realtà, tra cui l’Assessorato allo Sport – dichiara Giampi Michelusi – di promuovere e realizzare eventi sportivi aperti a tutti, che costituiscono un modo solidale, bello e divertente, di crescere come città e come società. Auspico che la serata riscuota grande successo ”.

Con il ricavato della scorsa edizione, il Lions Club Thiene Colleoni aveva potuto realizzare progetti per avviare allo sci ragazzi disabili; sostenere la squadra degli Istituti Superiori thienesi di baskin, contribuire all’organizzazione della Settimana dello Sport focalizzata sulla disabilità e promossa dall’Assessorato allo Sport, fino a sostenere un programma per lo sviluppo dell’attività fisica, nell’ambito del progetto Abilmente, per l’inserimento di giovani con disabilità nel mondo del lavoro.