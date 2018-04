THIENE – L’inglese per i bambini? Creativo

Avvicinare i bambini ad una nuova lingua usando la fantasia si può. Studiare con un modo originale per introdurre i bambini alla conoscenza degli elementi base della lingua inglese, attraverso il canto, il gioco, il movimento, la manualità, la pittura, la lettura e l’utilizzo di materiale da riciclo e dell’argilla. Tornano in Biblioteca a Thiene i Laboratori di Inglese creativo per bambini . Gli incontri, sei in tutto, saranno tenuti dall’insegnante Silvia Schiesaro e si svolgeranno nei mercoledì 11 e 18 aprile, martedì 24 aprile e nei mercoledì 2, 9 e 16 maggio.

Ai bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e la classe prima della scuola primaria è riservata la fascia oraria dalle 16.30 alle 17.30. La quota di iscrizione è di 45 euro. Il corso prevede un massimo di 12 bambini a laboratorio.

Per i bambini che frequentano le classi seconda e terza della scuola primaria la fascia oraria è invece quella dalle 17.45 alle 18.45. Anche per loro la quota di iscrizione è di 45 euro, con tetto massimo di 12 iscritti al corso.

Tutti i laboratori saranno tenuti esclusivamente in lingua inglese.

Per informazioni e pre-iscrizioni telefoniche c’è tempo fino a venerdì 6 aprile.