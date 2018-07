THIENE – Lavori Pubblici: al via l’intervento nelle vie Corso Campagna e dei Morari

Sono al nastro di partenza i lavori per la sistemazione di via Corso Campagna e via Dei Morari.

Si tratta di un intervento complesso che prevede la posa di sottoservizi e, in particolare, di un nuovo tratto di rete del gas per il completamento della metanizzazione dell’area e della rete fognaria. Ad essere operativi, dunque, saranno la Società Reti Gas, Viacqua e il Comune di Thiene. Commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zorzan: “Finalmente interveniamo su arterie che solo in apparenza sono secondarie, ma che in realtà vedono un forte afflusso sia di mezzi che di pedoni e che quindi sono oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale. I tempi lunghi con cui interverremo sono necessari per l’accorta e scrupolosa attività di coordinamento tra gli enti coinvolti”.

La prima a partire sarà, dunque, la Società AP Reti Gas Vicenza che nei prossimi giorni provvederà alla posa delle tubazioni per il completamento della rete del gas. I lavori di posa interesseranno il tratto compreso tra via Leoncavallo e la Ditta Peruzzo in via dei Morari.

La Società del gas provvederà inoltre allo spostamento della cabina di decompressione posta di fronte a via M° Zampieri in modo da permettere la pavimentazione della banchina stradale di via Corso Campagna per un più sicuro transito di pedoni e biciclette.

Nel mese di settembre, a cura della Società Viacqua, sarà posato un tratto di rete fognaria nel tratto nord di via dei Morari, in modo da completare la rete dei sottoservizi della via.

Solo una volta completata anche la posa dei sottoservizi e dopo un periodo di necessario assestamento degli scavi, il Comune provvederà alla sistemazione del manto stradale realizzando la nuova riasfaltatura completa delle due vie, prevista per la prossima primavera.

L’importo di queste ultime opere, di competenza del Comune, si aggira sui 120mila euro.

A partire dunque da mercoledì 4 luglio e fino a venerdì 3 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per i lavori di posa della rete del metano eseguiti da AP Reti Gas Vicenza spa saranno chiusi al traffico veicolare, con esclusione per i residenti e aventi diritto, Corso Campagna nel tratto compreso tra via Leoncavallo e via dei Morari e, in via dei Morari, il tratto compreso tra Corso Campagna e ramo trasversale nord della stessa, con estensione del divieto di accesso in via dei Morari da via dell’Autostrada alla rotatoria di intersezione con questa, con preavviso di divieto di svolta a destra in via dell’Autostrada per i veicoli diretti a nord.