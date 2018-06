THIENE – L’Aero Club “vola alto”: Cortiana e Marchioro commissari nazionali

Come dispone l’articolo 34 dello Statuto, il Consiglio Federale all’Aero Club d’Italia ha deliberato in maggio la costituzione di due Commissioni Temporanee Consultive, per l’esame e lo studio di particolari materie di interesse dell’Aero Club d’Italia “di carattere tecnico e ad elevata specializzazione, indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale”. In quest’ottica, il Commissario avv. prof. Pierluigi Matera ha nominato Bruno Cortiana, presidente dell’Aero Club “A. Ferrarin”, assieme ad altri nove membri presidenti di Aeroclub “virtuosi” con competenze tecnico-giuridiche, nella commissione incaricata di organizzare una linea direttrice per la gestione delle posizioni debitorie, per l’accettazione dei piani di rientro, per la concessione di contributi, per gli atti dispositivi relativi agli aeromobili assegnati o da assegnare. Con ulteriore decreto è stato nominato il Comandante Gianluca Marchioro, socio e istruttore PPL dell’Aeroclub thienese, quale membro nella commissione tecnica, che annovera in tutto sette componenti, per la regolamentazione del volo a motore sia Ultraleggero che di Aviazione Generale. Questa Commissione dovrà delineare i percorsi formativi, la loro standardizzazione, la revisione di tutti i format inerenti le scuole di Volo.

“E’ una grande soddisfazione per l’Aero Club di Thiene – è il commento dell’Assessore all’Aeroporto, Giampi Michelusi – che due suoi componenti siano stati scelti a livello nazionale per far parte di commissioni tecniche specifiche dell’Aeroclub d’Italia: su un totale di diciassette componenti, il fatto che ben due commissari appartengano al nostro Aeroclub è la conferma dell’eccellenza del Club stesso, dell’Aeroporto e dei loro componenti apicali. Auguro a Cortiana e Marchioro buon lavoro per l’importante incarico”.

L’Aero Club “Arturo Ferrarin” è costituito da più di cento soci. L’obiettivo principale dell’Aero club è indubbiamente l’estensione dell’amore per il volo al maggior numero possibile di persone: ecco perché è nata la scuola di volo da diporto o sportivo, vera e propria fucina di nuovi piloti, affiancata dal 2008 dalla nuova scuola di Aviazione generale, riconosciuta a livello europeo con riconoscimento ATO n. 80, requisito che non tutte le scuole di aviazione generale sono riuscite ad avere.