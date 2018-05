THIENE – Ladro di biciclette recidivo arrestato

Due bici rubate in pochi mesi nello stesso centro commerciale: così è stato arrestato in flagranza un bosniaco di 28 anni, individuato dalle telecamere e dallo spirito di osservazione dell’addetto alla sicurezza della struttura.

L’11 aprile scorso infatti, M.E., 29enne residente a Thiene, aveva parcheggiato la propria bicicletta elettrica, del valore di 1.500 euro, nel parcheggio del Centro Commerciale “Carrefour”, assicurandola con una catena. Alle 12:50, all’uscita dall’ipermercato, la bici non c’era più. Rubata. Il danneggiato si era rivolto quindi all’addetto al Servizio di Sicurezza del Centro Commerciale, che dall’impianto di videosorveglianza, è riuscito a risalire al furto da parte di un uomo già sospetto. Pur non essendo in possesso delle generalità del ladro, l’addetto alla sicurezza ne aveva ben memorizzato i tratti del volto e le caratteristiche fisiche.

Sabato scorso, la stessa guardia, che stava giungendo al lavoro per il turno pomeridiano, ha notato la persona autrice del furto della bicicletta elettrica, mentre era intenta ad armeggiare una city bike da donna del valore di 100 euro, che era parcheggiata sulla rastrelliera nei pressi di uno degli ingressi del centro commerciale. L’addetto alla sicurezza è rimasto quindi all’interno della propria auto per verificare le intenzioni dell’uomo, il quale, dopo pochi istanti, ha tranciato il cavo di acciaio con la quale era stata assicurata la bicicletta. L’addetto alla sicurezza è sceso quindi dall’auto e, con l’aiuto di un altro collega, ha bloccato l’autore del furto chiedendo nel frattempo l’intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino. La pattuglia intervenuta sul posto ha identificato Mageljas Mirel, 28enne di origine bosniaca residente a Sarcedo, già noto per fatti analoghi. Nel frattempo è stata rintracciata la proprietaria della bicicletta, L.S. 40enne di Thiene, alla quale è stato restituito il mezzo. Mirel è stato arrestato e stamattina l’arresto è stato convalidato. Il processo si svolgerà il primo ottobre prossimo.