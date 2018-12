THIENE – Ladro di bici seriale: trovato e denunciato

Quella “faccia nota” che mercoledì mattina scorso circolava a bordo di una bella bicicletta nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Thiene, non è passata inosservata agli agenti del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene. L’uomo alla vista degli agenti ha cercato di darsi alla fuga, ma, dopo avere frettolosamente abbandonato la bicicletta tra due autovetture parcheggiate è stato comunque fermato e la bicicletta recuperata. Con lui l’immancabile tenaglia usata per tranciare catene e lucchetti utilizzati per assicurare le biciclette alle rastrelliere. Nel corso dell’anno corrente l’uomo, MAGELJAS Mirel, 28enne residente a Sarcedo, è stato pizzicato altre tre volte dalla Polizia Locale Nordest Vicentino e, in due occasioni, è stato arrestato (per uno dei furti è stato condannato a 2 mesi di reclusione).

Mercoledì mattina, infatti, uno studente minorenne aveva parcheggiato la propria bicicletta nel parcheggio adiacente all’Istituto Professionale San Gaetano di Thiene, assicurandola con una catena. All’uscita dalle lezioni, il ragazzo constatava che il catenaccio era stato tranciato e che la bicicletta, del valore di circa 500 euro, era stata rubata. Contattati i genitori si è rivolto agli uffici della scuola per la visione della videosorveglianza e successivamente si alla Locale Stazione Carabinieri per formalizzare la denuncia di furto. I militari di via Lavarone, informati dalla polizia locale del rinvenimento del velocipede, hanno contattato il Comando di via Rasa dove il ragazzo, giunto pochi minuti dopo, ha riconosciuto con assoluta certezza la bicicletta in questione come propria.

Pertanto MAGELJAS Mirel è stato denunciato ancora una volta per furto di bicicletta, ma, in attesa che la giustizia penale faccia il suo corso, a carico del medesimo è stata rinnovata alla Questura di Vicenza la richiesta di emissione di provvedimento di allontanamento dal comune di Thiene, con divieto di ritorno per un periodo di 3 anni.