THIENE – La protezione civile tra i banchi di scuola

Si è concluso il 3 maggio scorso il progetto didattico “La Protezione Civile tra i banchi di scuola” , ideato per sensibilizzare i ragazzi sui temi legati alla Protezione Civile e realizzato in collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Protezione Civile, l’Istituto Comprensivo di Thiene, il Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco Volontari, la Croce Rossa Italiana delegazione di Thiene e l’Associazione Radioamatori, che sono alcune tra le strutture operative territoriali di Protezione Civile. Il progetto era partito il 5 febbraio scorso e ha visto coinvolti, in questi quattro mesi, ben 240 allievi delle classi quarte delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Thiene con i plessi “A. Talin”, “Collodi”, “S. Giovanni Bosco”, ”G. Zanella”, “P. Scalcerle”, l’Istituto “Santa Dorotea” e il Patronato “San Gaetano”, per un totale di sedici ore di lezione agli alunni con verifica degli apprendimenti.

Alle Scuole sano stati consegnati alcuni fascicoletti dal titolo “Proteggersi sapendo che…” nei quali sono indicati i comportamenti da tenere in caso di emergenze nel proprio Comune. Scuola e volontari hanno affrontato argomenti legati alla Protezione Civile, patrimonio di tutta la collettività, per sensibilizzare gli allevi alla responsabilità verso se stessi e verso gli altri attraverso una metodologia educativa concordata con i docenti referenti per la sicurezza e supportata dall’utilizzo di materiale fornito dai Volontari delle strutture operative di Protezione Civile.

“Come Assessore con delega alla Protezione Civile – è il commento di Andrea Zorzan – non posso che esprimere piena soddisfazione per questa iniziativa che si ripete, con successo, negli anni. Vedere in campo il sistema di Protezione Civile per un’azione di crescita delle piccole generazioni è un passaggio essenziale e un compito delle Amministrazioni Comunali e dei diversi Gruppi. Ringrazio i gruppi e le associazioni, i dirigenti degli istituti scolastici e i docenti per la fattiva collaborazione”.