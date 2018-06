THIENE – La fontana si tinge di azzurro per la Lilt

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La fontana di piazza Chilesotti si è illuminata di luce azzurra nelle ultime tre notti.

L’Amministrazione Comunale di Thiene, infatti, ha aderito alla Campagna Nazionale di prevenzione oncologica promossa dalla LILT e sostenuta dall’ANCI, volta a potenziare l’impegno nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo sia nella popolazione maschile (Campagna Percorso Azzurro – 14 giugno 2018) che nella popolazione femminile (Campagna Nastro Rosa – ottobre 2018).

Nella lettera pervenuta al Comune dall’ANCI nei giorni scorsi si proponeva di illuminare un monumento significativo della città per richiamare la pubblica attenzione su questa importante campagna.

“L’Amministrazione Comunale, da sempre vicina a questa tematica, non poteva non aderire all’iniziativa simbolica tesa a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di un tema di grande rilevanza sociale” è il commento di Andrea Zorzan, Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia .