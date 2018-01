THIENE – Investito pedone sulle strisce

Alle ore 14.10 circa di oggi, la conducente del veicolo Ford Fiesta, A.P. di anni 50 di Schio, proveniente da Viale Bassani con direzione Via Vittorio Veneto, per cause in corso di accertamento, non si è accorta del pedone S.S. di anni 76 residente a Fara Vicentino, che stava attraversando sulle strisce pedonali di Via Colleoni, e lo ha investito.

Sul posto il Suem 118 che ha trasportato all’Ospedale di Santorso il pedone in codice giallo per varie lesioni, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi e in ausilio gli operai del Comune di Thiene che hanno provveduto alla deviazione del traffico.